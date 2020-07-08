شكرا لقرائتكم خبر عن 21 قتيلاً ومصاباً في هجوم على مركز للشرطة بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الحادث في الساعة الرابعة صباحا بمنطقة "شاه والي كوت" ، عندما فجر انتحاري عبواته الناسفة بالقرب من مركز قيادة الشرطة ، حسب المصادر.
وأضافت المصادر أن المجمع الذي يقيم فيه حاكم المنطقة يقع أيضا بالقرب من مركز قيادة الشرطة .
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