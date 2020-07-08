شكرا لقرائتكم خبر عن 21 قتيلاً ومصاباً في هجوم على مركز للشرطة بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

ذكر مصدر أمني أن 3 رجال شرطة على الأقل قتلوا وأصيب 18 آخرون في هجوم انتحاري على مركز قيادة الشرطة بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء.

ووقع الحادث في الساعة الرابعة صباحا بمنطقة "شاه والي كوت" ، عندما فجر انتحاري عبواته الناسفة بالقرب من مركز قيادة الشرطة ، حسب المصادر.

وأضافت المصادر أن المجمع الذي يقيم فيه حاكم المنطقة يقع أيضا بالقرب من مركز قيادة الشرطة .