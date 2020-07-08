النزاهة: ضبط مهندسين ومدير شركة مقاولات في نينوى بتهمة هدر المال العام

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فريق عمل من ملاكات المديرية، الذي انتقل إلى منطقة القبة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، تمكن من ضبط المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات وثلاثة مهندسين من قسم التطوير الريفي التابع لديوان محافظة نينوى؛ على خلفية تهم إلحاق الضررالمتعمد بالمال العام".وأضافت، أن "تهمة الإضرار المتعمد بالمال العام وجهت إلى المتهمين الذين أوكلت إليهم مهمة الإشراف وتنفيذ عملية تبليط الطرق بمادة الاسمنت، التي أظهر الكشف عليها وجود تفطرات وتشققات فيها؛ الأمر الذي أدى للإضرار بالطرق؛ بسبب النقص في نسبة استخدام الاسمنت وعدم الحدل بصورة جيدة".

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت؛ بناء على مذكرة قضائية، وعرضها بصحبة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، الذي قرر إجراء التحقيق معهم وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات".