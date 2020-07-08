بعد ضجة.. حقيقة إصابة تامر حسني بفيروس كورونا

وأضاف المطرب المصري، "على فكرة مش عيب لو تعبت أو أي حد تعب، واللي يتعب لازم يقول إنه تعبان لحماية الآخرين، دي أمانة قدام ربنا حتى لو مش حاسس بأي أعراض وربنا يشفي الجميع ويصلح حالنا، اللهم أمين".
وكانت بعص الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد نشرت صورة للنجم تامر حسني، عليه لوغو موقع "اليوم السابع" تفيد إصابته بفيروس كورونا.
ونشر موقع "اليوم السابع" توضيحا، أشار فيه إلى أن هذه الصورة مفبركة وعارية تماما من الصحة.
من ناحية أخرى، ينشر تامر حسني نصائح لجمهوره عبر حساباته على المواقع التواصل الاجتماعي، بعض النصائح من أجل الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، ومنها شرب الماء باستمرار، والتوعية بأهمية ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل وعدم الاستهتار بها.
وكانت آخر أعمال تامر حسني الفنية فيلم "الفلوس"، الذي طرح في ديسمبر/ كانون الأول، ويشاركه بطولته خالد الصاوي وزينة، وهو قصة تامر حسني، وتأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق.
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