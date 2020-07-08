الإمارات.. "صحة" تقدم نصائح وإرشادات حول الرعاية النفسية للأطفال في ظروف كورونا ومرحلة التعافي

الأربعاء 8 يوليه 2020

قدمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة”، نصائح وإرشادات لأفراد المجتمع حول الرعاية النفسية للأطفال في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، ومرحلة التعافي، ركزت على كيفية تعامل الأهل مع أبنائهم، خاصة أولئك الذين يعانون من التوحد والوسواس القهري، ومساعدتهم للتعامل مع مشاعر الخوف أو القلق وتخطي هذه المرحلة للوصول لمرحلة التقبل والإستعداد النفسي للتعايش مع الأجواء الناجمة عن هذه الجائحة.



وتأتي هذه الإرشادات ضمن برنامج الدعم النفسي والاجتماعي الذي تقدمه شركة “صحة” لأفراد المجتمع في ظل ظروف انتشار فيروس “كوفيد 19″، ومرحلة التعافي.

وأكدت الدكتورة دعاء بركات أخصائية الطب النفسي للأطفال في مستشفى العين التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية “صحة” أهمية تقوية الترابط بين أفراد الأسرة حتى يتمكن الأطفال والمراهقين من التعامل معها وتجاوزها، من خلال قضاء الوالدين وقتاً كبيراً ومفيداً معهم واكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم

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وقالت إن الشعور ببعض الخوف يعد أمراً اعتيادياً لأن الخوف غريزة طبيعية موجودة عند كل البشر ، وأنه يمكن أن يعد أمراً مرضياً عندما يكون غير طبيعي ، وعندما يصبح للخوف تأثيراً كبيراً على الحياة اليومية للطفل، كأن يصبح غير قادر على اللعب، وغير قادر على الدراسة ولا تمضية وقت مع أهله، إلى جانب الشعور بصداع متكرر، وضربات قلب سريعة، ومغص، مشيرة إلى أنه إذا شعر الأهل أن الطفل لديه أعراض الخوف المرضي، فلابد من مراجعة الطبيب المختص.

وأضافت أن الروتين اليومي للطفل يؤدي للإحساس بالأمان، مثل استيقاضه في وقت معين، وذهابه للمدرسة والعودة منها في وقت محدد، وتناول غداءه، وأداء واجباته المدرسية، وممارسته لهواياته، ونشاطه الرياضي، وتناوله لعشاءه في وقت محدد، وخلوده للنوم في وقت منتظم، كل هذه الأمور تعد من الروتين اليومي للطفل والمراهق، لكن هذا الروتين حدث له إضطراب نتيجة للظروف الناجمة عن فيروس كورونا، مما أدى إلى خلل نفسي عند البعض خاصة ممن لديهم توحد، أو إعاقة ذهنية، وكذلك من لديهم الخوف والقلق من إلتقاط فيروس كورونا.

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وأوضحت الدكتورة دعاء بركات أن كل هذه الأمور تزيد من الأعراض النفسية لدى بعض الأطفال والمراهقين خاصة ممن يعانون من إضطراب القلق العام والوسواس القهري، وأن على الأهل إذا لاحظوا أن الأعراض النفسية زادت نتيجة اضطراب الروتين اليومي، ولم تعد إلى طبيعتها مع مرور الوقت، فعندها يجب استشارة أخصائي الطب النفسي.

وشددت على أهمية دور أولياء الأمور في ظل هذه الظروف، وأن عليهم أن يقوموا بتعريف أبناهم بالظروف الاستثنائية التي يمر بها الناس في مختلف أنحاء العالم، وأن هذه الظروف سوف تمر وتنتهي بمشيئة الله، لكن دون اعطائهم تاريخ محدد أو وعد قاطع بأن الأمور ستعود إلى طبيعتها في وقت محدد، إذ أنه إذا لم تنته هذه الظروف بذلك التوقيت فإن ذلك سيؤدي إلى فقدان الأهل لمصداقيتهم أمام أطفالهم.

وأشارت كذلك إلى ضرورة إعطاء كل طفل المعلومات التي يستوعبها حسب عمره وفهمه، وضرورة اعطائه معلومات صحيحة، بدون تهويل ولا تهوين، لأن التهويل الشديد سوف يزيد القلق ويؤدي إلى الخوف، والتهوين سوف يؤدي إلى أن الطفل يتهاون ويهمل الإجراءات الإحترازية والعادات الصحية السليمة مما قد يكون له عواقب لا تحمد عقباها لا قدر الله.

ونبهت الدكتورة دعاء بركات إلى مخاطر ترك الأطفال باستمرار ولأوقات طويلة مع الأجهزة الإلكترونية، وضرورة مراقبة ما يتابعونه، والحذر من حصولهم على المعلومات من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، لأنه يوجد الكثير من المعلومات المغلوطة والشائعات حول فيروس كورونا المستجد، ولابد من شغل أوقات الأطفال والمراهقين في أشياء مفيدة، وتنمية مواهبهم ومهاراتهم وتقوية الترابط الأسري، وعدم السماح لهم بمتابعة مشاهد مخيفة لضحايا كورونا.

وجددت التأكيد على أهمية دور الأسرة، وأنها هي مصدر الأمان بالنسبة للأطفال والمراهقين، وضرورة استغلال أوقاتهم في الدراسة وتلقي العلم، وتشجيعهم على الدراسة عن بعد، مشيرة إلى أن فترة بقاء الأهل والأبناء في المنزل تعد فرصة ليتم مراقبة الإطفال والتعرف على أي قصور في الانتباه والتركيز لديهم، حتى يتم اللجوء إلى المختصين لمعالجة أي قصور وكذلك التعرف على المستوى الأكاديمي للأبناء ليتم تأسيسهم بشكل صحيح، والتعرف إذا كان لديهم أي تأخير أكاديمي والعمل على تعويض الفجوة بينهم وبين أقرانهم.

وفي الختام أشارت الدكتورة دعاء بركات أخصائية الطب النفسي للأطفال في مستشفى العين التابع لشركة “صحة” إلى ضرورة تعليم الأطفال والمراهقين أن المرض قد يصيب أي شخص مهما كان وليس للإصابة علاقة بلون، أو ديانة، أو جنسية، أو عمر، حتى يتعامل الأطفال مع الآخرين خارج الأسرة بايجابية، ولا ندع أي فرصة للتنمر .

يذكر أن العديد من الأخصائيين النفسيين أكدوا على أهمية الحالة النفسية للشخص في مواجهة فيروس كورونا، وأن الحالة النفسية تعد من الدعائم المهمة لمواجهة الفيروس الذي انتشر في جميع دول العالم تقريباً، ومن أجل مواجهته تحتاج المجتمعات إلى حصانة نفسية كافية لمواجهة الفزع والقلق والخوف من المجهول الذي أصابهم جراء انتشاره السريع والذي أجبرهم على التحصن في بيوتهم للنجاة من هذا الفايروس.