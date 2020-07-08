شكرا لقرائتكم خبر عن وزير ياباني: لا يوجد ضغط على نظامنا الصحي من حالات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم أنه لا حاجة لإعلان حالة طوارئ جديدة بسبب فيروس كورونا رغم زيادة الإصابات، إذ ظلت الحالات الخطيرة منخفضة ولا يوجد ضغط على النظام الصحي.
لكنه أشار إلى زيادة في عدد الحالات التي لا يمكن رصدها وإصابات كبار السن قائلا "من الضروري التعامل بشعور الأزمة".
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