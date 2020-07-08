شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. 7 إصابات "وافدة" جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جميعها لأشخاص قادمين من الخارج. وقالت لجنة الصحة لبلدية بكين اليوم، أن المدينة لم تبلغ عن حالات إصابة مؤكدة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي لا تسجل فيه العاصمة الصينية إصابات جديدة محليا.

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