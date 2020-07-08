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مكيف هواء 'يقضي على' كورونا

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تمكن باحثون في جامعة هيوستن بولاية تكساس الأميركية من ابتكار مكيف، يقولون إنه قادر على "التقاط" جزئيات فايروس المتطايرة في الهواء، و"قتلها فورا".
وبحسب ما ذكر موقع "ميديكل إكسبرس" العلمي، فقد شارك في تطوير مكيف الهواء، باحثون من الجامعة بقيادة مدير مركز الموصلية الفائقة فيها زيفنغ رين، إلى جانب منذر حوراني، الرئيس النتفيذي لشركة "مديستار" المعنية بتطوير المشاريع الطبية.

ونشرت تفاصيل الابتكار الجديد في دورية " توديه فيزيكس" العلمية، وأجرى الباحثون تجربة في مختبر أظهرت أن 99.8 في المئة من فايروسات كورونا الموجودة في الهواء قتلت، بعد تشغيل المكيف.

ويستخدم المكيف رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وتسخين درجة حرارتها، تمهيدا "لقتلها"، ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تكتظ بالبشر.

ويشير الباحثون إلى أن المكيف الجديد يحد من تفشي فايروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، الذي يجتاح العالم، وقتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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