مكيف هواء 'يقضي على' كورونا

تمكن باحثون في جامعة هيوستن بولاية تكساس الأميركية من ابتكار مكيف، يقولون إنه قادر على "التقاط" جزئيات فايروس كورونا المتطايرة في الهواء، و"قتلها فورا".
ونشرت تفاصيل الابتكار الجديد في دورية " توديه فيزيكس" العلمية، وأجرى الباحثون تجربة في مختبر أظهرت أن 99.8 في المئة من فايروسات كورونا الموجودة في الهواء قتلت، بعد تشغيل المكيف.
ويستخدم المكيف رغوة النيكل في عملية محاصرة الفيروسات وتسخين درجة حرارتها، تمهيدا "لقتلها"، ويعتقد الباحثون أن هذا الابتكار يمكن استخدامه في الطائرات والمكاتب والمدارس، وغيرها من المنشآت التي تكتظ بالبشر.
ويشير الباحثون إلى أن المكيف الجديد يحد من تفشي فايروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، الذي يجتاح العالم، وقتل حتى الآن أكثر من نصف مليون شخص، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".
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