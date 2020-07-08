في اليابان.. الفيضانات والانهيارات الأرضية تودي بحياة نحو 60 شخصاً

ونقلت قناة NHK، الأربعاء، عن بيانات من الشرطة وخدمات الإنقاذ، أن عدد الضحايا بلغ 57 شخصا، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك شخصين في حالة غيبوبة التي تسمى السكتة القلبية والرئوية، بحسب "روسيا اليوم".

وعمليا توفي جميع الضحايا، نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وقامت السلطات بإرسال حوالي 20 ألف عسكري من القوات المسلحة إلى منطقة الكارثة لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين.

