لقي حوالي 60 شخصاً مصرعهم وفقد 16 آخرون في جزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، حيث هطلت أمطار غزيرة على مدى ثلاثة أيام.
ونقلت قناة NHK، الأربعاء، عن بيانات من الشرطة وخدمات الإنقاذ، أن عدد الضحايا بلغ 57 شخصا، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك شخصين في حالة غيبوبة التي تسمى السكتة القلبية والرئوية، بحسب "روسيا اليوم".
وعمليا توفي جميع الضحايا، نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وقامت السلطات بإرسال حوالي 20 ألف عسكري من القوات المسلحة إلى منطقة الكارثة لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين.
وعمليا توفي جميع الضحايا، نتيجة الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وقامت السلطات بإرسال حوالي 20 ألف عسكري من القوات المسلحة إلى منطقة الكارثة لمساعدة رجال الإنقاذ المحليين.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليابان.. الفيضانات والانهيارات الأرضية تودي بحياة نحو 60 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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