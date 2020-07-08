رسمياً.. العراق ينضم الى الاتحاد الاسيوي للركبي

2020-07-08 | 08:09
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أعلن الاتحاد الاسيوي للركبي موافقته الرسمية على منح العراق العضوية الرسمية في الاتحاد الاسيوي الى جانب فلسطين وكمبوديا وافغانستان في اجتماع مجلس ركبي اسيا الذي عقد فجر اليوم الاربعاء عبر المنصة الالكترونية.
واضاف "أشكر اللجنة التنفيذية لركبي آسيا، ومجلس آسيا للركبي وإشارة خاصة إلى أعضاء لجنة الأخلاقيات والحوكمة بقيادة الرئيس كخرامون جليلوف".
وقدم الظالعي شكره الى "رئيس لجنة الركبي العراقية أحمد قاسم حسين و رئيس الاتحاد الأفغاني هاريس رحمن، ورئيس اتحاد كمبوديا مدام تان تياني، ورئيس لجنة الركبي الفلسطينية ربيع المصري على عملهم الشاق"، مهنئاً إياهم على "هذه اللحظة التاريخية لجميع هذه الاتحادات وعائلة الركبي بالخصوص".
ويعد الاتحاد الاسيوي للركبي أكبر هيئة إقليمية في الاتحاد الدولي للركبي حيث أصبح لديه الآن 34 اتحاداً، ويمثل أعضاء آسيا الركبي بشكل جماعي عدد سكان يزيد عن 4 مليار شخص، وهو ما يمثل 55 ٪ من سكان الارض.
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