رسمياً.. العراق ينضم الى الاتحاد الاسيوي للركبي

وقال رئيس الاتحاد الاسيوي للركبي قيس الظالعي في بيان للجنة الركبي العراقي إنه "بصفتي رئيساً لاتحاد آسيا للركبي، يسعدني أن أرحب بانضمام لجنة الركبي العراقي واتحاد الركبي الكمبودي ولجنة الركبي الفلسطينية والاتحاد الافغاني لعائلة آسيا".واضاف "أشكر اللجنة التنفيذية لركبي آسيا، ومجلس آسيا للركبي وإشارة خاصة إلى أعضاء لجنة الأخلاقيات والحوكمة بقيادة الرئيس كخرامون جليلوف".

وقدم الظالعي شكره الى "رئيس لجنة الركبي العراقية أحمد قاسم حسين و رئيس الاتحاد الأفغاني هاريس رحمن، ورئيس اتحاد كمبوديا مدام تان تياني، ورئيس لجنة الركبي الفلسطينية ربيع المصري على عملهم الشاق"، مهنئاً إياهم على "هذه اللحظة التاريخية لجميع هذه الاتحادات وعائلة الركبي بالخصوص".



ويعد الاتحاد الاسيوي للركبي أكبر هيئة إقليمية في الاتحاد الدولي للركبي حيث أصبح لديه الآن 34 اتحاداً، ويمثل أعضاء آسيا الركبي بشكل جماعي عدد سكان يزيد عن 4 مليار شخص، وهو ما يمثل 55 ٪ من سكان الارض.