بيان من مصرف الرافدين بخصوص رواتب موظفي التربية

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف البيان، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".