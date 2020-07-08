اخبار العالم

بيان من مصرف الرافدين بخصوص رواتب موظفي التربية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements


أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية بعد تغذية ووصول الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف البيان، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بيان من مصرف الرافدين بخصوص رواتب موظفي التربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا