بريطانيا تشيد بدور السعودية في حماية الممرات البحرية

أشاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس بدور المملكة العربية السعودية في حماية الممرات البحرية، وضمان حرية الملاحة فيها، والتصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وخاصة الدفاعية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد وزير الدفاع البريطاني أن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية، ومشيدا بدور المملكة في التصدي لما يهدد استقرار المنطقة.

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وأعرب نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة المملكة العربية السعودية، لحكومة المملكة المتحدة، والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.

وشددت السعودية خلال جلسة لمجلس الوزراء، عبر "الفيديو كونفرانس"، عقدت الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على أنها لن تسمح بأن يتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر سلوك طهران العدائي.

وقال وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن المملكة حريصة على استقرار المنطقة، ولن تسمح بأي حال من الأحوال لأي تجاوز لحدودها أو إضرار بأمنها الوطني، أو تعرض سلامة المعابر المائية والاقتصاد العالمي لمخاطر السلوك الإيراني العدائي.