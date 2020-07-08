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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجموعة "إمداد" تقدّم خدمات تطهير لمقر "الهلال الأحمر الإماراتي" في دبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قامت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، والتي تتخذ دبي مقراً لها، بتوفير مجموعة من خدمات التطهير لمقر «الهلال الأحمر الإماراتي» في منطقة عود ميثاء بإمارة دبي. ويأتي ذلك كجزء من التزامها بالمساهمة في بناء مجتمعات نظيفة وآمنة وصحية في الإمارات.
وفي هذا الإطار وفّرت «إسناد»، الشركة التابعة لمجموعة «إمداد»، والتي تقدم مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامّة، حزمة من خدمات التطهير في السوق لجميع مرافق مقر «الهلال الأحمر الإماراتي» وذلك لتأمين بيئة آمنة للموظفين والزوار.
كما وقدّمت الشركة مؤخراً مجموعة من خدماتها إلى كل من «مركز سعادة كبار المواطنين» التابع لـ «هيئة الصحة بدبي» و«مركز المشاعر الإنسانية لرعاية وإيواء ذوي الاحتياجات الخاصة» و«جمعية الإمارات لمتلازمة داون».
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