دبي تستقبل زوارها بإجراءات آمنة بعد فتح الرحلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت دبي، أمس، باستقبال الزوار الدوليين القادمين من وجهات متعدد، عبر طيران الإمارات وفلاي دبي، وناقلات أجنبية أخرى، حيث شهد مطار دبي نشاطاً ملحوظاً في حركة المسافرين، في ظل اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية. التي أسهمت في حصول الإمارات على اعتماد السفر الآمن من مجلس السياحة والسفر العالمي، وفقا للبيان.



وقام سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بجولة تفقدية لمطار دبي تم خلالها الاطلاع على أهم التدابير والإجراءات الصحية المتبعة في جميع أنحاء المطار والاطمئنان على تحقيق أقصى درجات الأمان لمستخدمي المطار.

وجاءت هذه الجولة بالتزامن مع فتح الرحلات والسماح للمواطنين والمقيمين للسفر واستقبال الزوار، حيث تضمن هذه الإجراءات صحة وسلامة المسافرين، مع الحفاظ على انسيابية الحركة.

ودشنت فلاي دبي، أول رحلاتها المنتظمة إلى كابول، بعد فترة توقف دامت نحو 3 أشهر، كخطوة أولى نحو استئناف حركة السفر إلى 24 وجهة خلال الفترة المقبلة، ثم ترتفع لتصل إلى 66 وجهة خلال فصل الصيف.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «يسعدنا أن نرحب بأول زوارنا الدوليين، الذين سيلاقون ترحيباً حاراً في المدينة المعروفة بضيافتها».

Advertisements

وأضاف الغيث، في تصريحات صحافية، بمناسبة استئناف الناقلة لرحلاتها المنتظمة: «نحتفل باستئناف رحلاتنا، وعندما نعود بتفكيرنا إلى الشهور الماضية، يجب أن ندرك أن هذا يمثل إنجازاً هاماً، وخطوة إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات وصناعة الطيران».

وتابع: «متفائلون بمستقبل السفر، ولا تزال قيود السفر قائمة حول شبكة فلاي دبي، التي سنقوم بتعزيزها تدريجياً، وإن رحلات الناقلة المنتظمة، ستصل إلى 66 وجهة خلال فصل الصيف.. ومع ذلك، يجب أن نعترف بأن الطريقة التي نسافر بها قد تغيرت، وأن مسافرينا يحتاجون إلى الاستعداد والجاهزية للسفر بهذه الطريقة الجديدة».

وأكد محمد عبد الله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أن قطاع الطيران في دبي، ممثلاً بهيئة دبي للطيران المدني، وبشركات الطيران ومطارات دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، أكمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستئناف نشاطه المعهود، في ظل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير، التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والعاملين في القطاع.

وأضاف أن دبي استقبلت اليوم أول الوفود السياحية عبر مطار دبي الدولي، حيث تمت عملية استقبال الزوار بسلاسة تامة، وسط اتخاذ أعلى مستوى من التدابير الوقائية، مشيراً إلى أن السماح باستئناف الحركة السياحية، سينعكس إيجابياً على نشاط الحركة الجوية، التي بدأت بالتحسن التدريجي، من قيام شركات الطيران الوطنية باستئناف جزء من رحلاتها المنتظمة إلى بعض الوجهات.

وقال أهلي إن الحركة الجوية كانت إيجابية، ومن المتوقع أن تشهد مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة، مع عودة شركات الطيران الأجنبية لاستئناف رحلاتها عبر دبي، وقيام الناقلات الوطنية بتوسيع شبكة وجهاتها عبر العالم. وتلعب كل من «طيران الإمارات»، و«فلاي دبي»، و«مطارات دبي»، دوراً أساسياً في تعزيز الانتعاش السياحي خلال الفترة المقبلة.

ووصل عدد المحطات التي أعلنت عنها «طيران الإمارات»، إلى 52 مدينة، موفرة مزيداً من الخيارات أمام عملائها، لمواصلة سفرهم براحة وأمان، عبر دبي، بين الشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا، وأوروبا والأمريكتين، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المكثفة، لضمان صحة وسلامة المسافرين، والعاملين على الأرض، وفي الأجواء.