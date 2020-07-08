"لا تعد ولا تحصى".. جرائم المحتل التركي في سوريا (فيديوجراف)         

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف فيديوجراف أم الاحتلال التركي يواصل نهب سوريا، وسرقة النفط والموارد الطبيعية في سوريا، والاستمرار في مُخطط تعطيش السوريين...عبر سرقة حصة سوريا من مياه نهر الفرات,, وبناء السدود على نهر الفرات لابتزاز السوريين.



كما ارتكب انتهاكات ومجازر بحق المدنيين السوريين، واختطف الأطفال والنساء في سوريا، وحول إدلب لمنطقة إرهابية بإشراف المخابرات التركية، كما لعب أردوغان دورًا في تشويه سمعة السوريين بتجنيدهم وإرسالهم لمناطق الصراع مثل ليبيا.

بالإضافة لاستغلال اللاجئين السوريين كورقة لتهديد أوروبا. فمتى ينتهي احتلال أردوغان لسوريا؟

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