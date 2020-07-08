حدث ليلاً| الموعد النهائي لمفاوضات سد النهضة وراتفاع إصابات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بعد 40 ساعة تفاوض.. متحدث الري يكشف الموعد النهائي لإنهاء المفاوضات

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، عن الأحد المقبل، موعدًا نهائيًا لإنهاء مفاوضات سد النهضة، حال عدم ظهور متغير جديد، مضيفًا أن مصر ملتزمة بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المصغر للقمة الإفريقية المتعلقة باستكمال المفاوضات لمدة أسبوعين.

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الارتفاع يعود مجددًا.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة.

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أستاذ فيروسات يحذر من بقاء كورونا في الهواء لساعات: الكمامة أهم مصدر للحماية

حذر الدكتور يحيى مكي، أستاذ علم الفيروسات، من انتشار فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، وفقًا لدراسة أثبتت استمرار تواجد الفيروس في الهواء لعدد من الساعات وطالبت منظمة الصحة العالمية الاعتراف بذلك.

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وساطة مفاوضات السلام السودانية تطرح مسودة مقترحات حول القضايا العالقة

قال عضو فريق الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودن الدكتور ضيو مطوك، إن الوساطة ستقدم مسودة مقترحات حول القضايا، التي لم يتم الاتفاق حولها، فى جلسة تعقد دا بين أطراف المفاوضات في الخرطوم.

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مٌتحدث الحكومة: مخالفات البناء ستصل إلى "الصفر" بسبب جدية الحكومة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات البناء بدأت في الانخفاض بعدما رأي المواطنون جدية الحكومة في إحالة 16 ألف مخالفة إلى النيابة العسكرية، متابعًا: "عدد المخالفات سيصل إلى الصفر بعدما استشعرت الناس الجدية".

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"كورونا" يصيب 700 ألف عربي.. و56% من الضحايا بثلاث دول

وصل إجمالي عدد الإصاباب بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي اليوم الثلاثاء إلى 709 آلاف و490 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 11آلفًاو981 حالة.

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حفتر: ليبيا تتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضرها ومستقبلها بسبب الاستعمار التركي

قال المشير خليفة ‏حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن الجيش استجب للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكنه لن يسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

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قائد الجيش الليبي: لا تنازل عن خروج الغزاة الأتراك ومرتزقتهم من البلاد

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إنه لا تنازل عن خروج الغزاة الأتراك والمرتزقة من ليبيا.

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الصحة العالمية تعلق على انسحاب واشنطن من المنظمة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الثلاثاء، تلقيها تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، رسميًا بانسحابها من المنظمة.

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