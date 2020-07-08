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اليوم.. إعادة محاكمة متهم في "المقاومة الشعبية"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة شخص متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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