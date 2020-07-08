أمريكا وكورونا.. 3 ملايين إصابة وأكثر من 130 ألف وفاة

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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 3 ملايين إصابة، الثلاثاء، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، مما أثار مخاوف من عدم قدرة المستشفيات على استيعاب المرضى.
والولايات المتحدة بها أكبر عدد معروف من حالات الإصابة والوفاة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس في العالم.
وتوفي أكثر من 130 ألف أميركي بالمرض، وهو عدد يحذر الخبراء من أنه سيزيد على الأرجح، بعد ارتفاع قياسي في عدد الإصابات في ولايات كثيرة.
وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو، سجلت 18 ولاية زيادة قياسية في عدد الحالات الجديدة وفقا لإحصاء رويترز.
والاثنين، قال المسؤول الأميركي البارز بقطاع الصحة، أنتوني فاوتشي، إن الوضع الحالي لتفشي كوفيد-19 في الولايات المتحدة “ليس جيدا حقا” و”وضع خطير علينا معالجته على الفور”.
وأثناء مقابلة مشتركة على الهواء عبر الإنترنت مع مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز، أضاف فاوتشي أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه بصعوبة الموجة الأولى من كورونا، دون أن تصل أبدا إلى أعداد الحالات المنخفضة التي خططت للوصول إليها.
وفاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وعضو في فريق شكله البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.