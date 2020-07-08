شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب. إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في عدن والان مع التفاصيل

الأربعاء 8 يوليه 2020 أعلنت الدكتور زهى السعدي عن إغلاق المركز الصحي لمرضى فيروس كورونا في مستشفى الأمل بالبريقة.

وقالت السعدي عدن تتنفس تظل تتنفس هي وأهلها بدون ضيق في إشارة لانتهاء حالات الإصابة بالفيروس. Advertisements وأضافت اليوم كان الإجتماع الأخير للطاقم في مستشفى الأمل استعدادا لإغلاقه كمركز للكوفيد ١٩. وأشارت بعد نقص الحالات بشكل ملحووظ وانتهاء مهمتى فيه رسميا آخر الشهر. وأفادت يتبقى هناك الجمهورية لأستقبال الحالات.مع ذلك الحذر واجب

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