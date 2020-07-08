أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا بالولايات المتحدة

واشنطن: سُجّلت 60,209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة في الولايات المتحدة، وهو رقم قياسيّ منذ بداية الجائحة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الثلاثاء الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي.
وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التي تمّ إحصاؤها في البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين.
كما توفّي أكثر من 1100 شخص جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات على أراضيها إلى 131,362 منذ بداية الأزمة الصحية العالمية.
ويضرب وباء كوفيد-19 منذ اسابيع ولايات جنوب وغرب الولايات المتحدة.
ومع استمرار الرئيس دونالد ترامب في التقليل من الوباء، متجنبا وضع كمامة ومواصلا مخاطبة تجمعات كبيرة، قائلاً إن التوصل إلى لقاح بات على بعد شهور فقط ومؤكدا أن "99 بالمئة" من الحالات ليست خطيرة، بدأ سخط المسؤولين المحليين بالتصاعد، مع إثارة البعض فكرة فرض أوامر جديدة للحجر المنزلي.
وأطلقت الولايات المتحدة رسميا عملية انسحابها من منظمة الصحة العالمية، وذلك بعدما كان ترامب هدد بسحب بلاده من الهيئة على خلفية إدارتها أزمة فيروس كورونا.
ومع استمرار تفشي كوفيد-19، علّق ترامب مساهمة بلاده المالية في منظمة الصحة التي يتهمها بالتساهل مع بكين.
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