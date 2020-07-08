الصين تفتتح مكتباً جديداً لوكالة الأمن القومي في هونغ كونغ

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هونغ كونغ: افتتحت الصين الأربعاء مكتباً جديداً للأمن القومي في هونغ كونغ، وفق ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وقالت الوكالة إنّ مكتب حماية الأمن القومي التّابع للحكومة المركزيّة في منطقة هونغ كونغ الإداريّة الخاصّة، افتُتح صباح الأربعاء.
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