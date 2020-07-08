بعد 40 ساعة تفاوض.. متحدث الري يكشف الموعد النهائي لإنهاء المفاوضات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، عن الأحد المقبل، موعدًا نهائيًا لإنهاء مفاوضات سد النهضة، حال عدم ظهور متغير جديد، مضيفًا أن مصر ملتزمة بالقرارات الصادرة عن الاجتماع المصغر للقمة الإفريقية المتعلقة باستكمال المفاوضات لمدة أسبوعين.

وأضاف السباعي، في تصريح خاص لمصراوي، أن اجتماع أمس شهد عرض القضايا العالقة والشواغل المصرية، خصوصًا المتعلقة بالملء والتخزين وفترات الجفاف والجفاف الممتد، لافتًا إلى أن النقاط الرئيسية لم يتم التوافق عليها.

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وتابع: "المفاوضات تجرى تحت أعين الاتحاد الإفريقي والمفوضية الإفريقية"، مؤكدًا أن المفاوضات حتى الآن استغرقت 40 ساعة على مدار 5 أيام متواصلة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الري إلى تمسك أديس أبابا بالانفراد بقواعد التشغيل بطريقة أحادية، الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر.

جدير بالذكر أن خمس أيام مرت على المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، برعاية الاتحاد الإفريقى وممثلي الدول والمراقبين، وتهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة في محاولة لتقريب وجهات النظر. ​