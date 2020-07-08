نظر دعوى اتهام الطيار الموقوف لمحمد رمضان بتهمة الإساءة لسمعته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه.

وقال البلاغ إن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.