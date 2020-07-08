اليوم.. إعادة محاكمة متهم في "المقاومة الشعبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمود الشوربجي:
تنظر محكمة الجنايات، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة شخص متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجان المقاومة الشعبية".
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
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