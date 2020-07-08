محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز دمياط الجديدة عن تسليم أول وحدات ضمن مشروع الإسكان المتميز بعدد 20 عمارة جاهزة وكاملة التشطيبات، على أن تبدأ عمليات التسليم يوم 12 يوليو وحتى يوم 4 أغسطس المقبل.
وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، إن العمارات الجاهزة للتسليم تبدأ من العمارة رقم 1 وحتى رقم 20، حيث يتوجب على الحاجز التوجه لبنك التعمير والاسكان لانهاء اجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.
وتمثلت إجراءات الاستلام في سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة، بعد سداد المقدم واستكمال سداده لـ30%، ثم التوقيع على العقد، وسداد وديعة الصيانة 5 % من قيمة الوحدة، ثم استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.
ويمكن التعرف على أرقام العمارات وتوقيت تسليم كل عمارة من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد المقبل.. بدء تسليم شقق الإسكان المتميز بدمياط الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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