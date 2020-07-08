محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، الجنحة المقامة من جانب الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف"، والتي يتهم فيها الفنان محمد رمضان بنشر فيديوهات على موقع "الإنترنت" تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه.
وقال البلاغ إن الفنان محمد رمضان نشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر نظر دعوى اتهام الطيار الموقوف لمحمد رمضان بتهمة الإساءة لسمعته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.