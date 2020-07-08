محاكمة رئيسة مكتب تموين الدرب الأحمر لاختلاسها 933 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد، اليوم الأربعاء، محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، لاتهامهما باختلاس مقرارات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن المتهمة "م. س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، في غضون الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2016 بصفتها موظفًا عامًا، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها، اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك على مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز بإجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها "تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيهًا وخمسة وأربعين قرشا"، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول "أ. ف"، الذي أكد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لأسرته بجهة عمل المتهمة، والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات، وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمسة بطاقات تموينية باسمه واحتفظت المتهمة بها واستعمالها.