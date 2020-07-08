كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 04:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمريكا تسجل أكثر من 60 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفاده به قناة العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، علنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى مليونين و932596 حالة بزيادة 46329 حالة.

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وأكدت المراكز أن عدد الوفيات زاد 322 حالة ليبلغ الإجمالي 130133.

وبينت أن هذا الإحصاء يشمل حالات الإصابة والوفاة بالفيروس حتى الساعة الرابعة مساء في السادس من يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ولا تحصي بيانات المراكز الأمريكية الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة، كما أنها تختلف عن معطيات جامعة جونز هوبكينز والمواقع المتابعة لإحصاءات كورونا مثل Worldometer، الذي أعلن أمس الاثنين أن أصابات الفيروس تخطت الـ3 ملايين في الولايات المتحدة.