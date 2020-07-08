مع اقتراب عيد الأضحى، خرج عمال، وموظفو جماعة الدارالبيضاء، للمطالبة بصرف تعويضاتهم عن الساعات الإضافية، قبل هذه المناسبة الدينية.
واختار عمال، وموظفو جماعة الدارالبيضاء، التابعون للمكتب النقابي في الجماعة المذكورة، والمقاطعات التابعة إليها، والمنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال، وموظفي الجماعات المحلية، التصعيد في وجه عمدة المدينة، وذلك بحمل الشارة، ابتداء من يوم أمس الاثنين، إلى الجمعة المقبل، مع تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 23 يوليوز الجاري، أمام مقر جماعة الدارالبيضاء.
ويطالب عمال، وموظفو جماعة الدارالبيضاء بصرف التعويض عن الساعات الإضافية، قبل عيد الأضحى، مشددين على الاستجابة لمطلبهم هذا، لأن أجورهم هزيلة، ولا تكفي لمواجهة تكاليف، ومصاريف الحياة، خصوصا خلال مناسبة عيد الأضحى.
ويدعو عمال وموظفو الجماعات المحلية رئيس المجلس الجماعي إلى إعطاء تعليماته للجهات المعنية بجماعة الدارالبيضاء، لاتخاذ كل الإجراءات، والتدابير قصد الإسراع في صرف التعويض، قبل عيد الأضحى.
كانت هذه تفاصيل خبر موظفو جماعة الدارالبيضاء يطالبون بتعويضات قبل عيد الأضحى: أجورونا هزيلة ومصاريف الحياة تتضاعف خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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