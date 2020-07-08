أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء عن تسجيل 475 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ أعلى مستى مسجل خلال 24 ساعة، فيما وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة إلى 16 ألف 879 حالة.
كما كشفت الجزائر عن 9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 968 حالة، في حين سجلت 201 حالة تعاف، ليبلغ إجمالي المتماثلين للشفاء إلى 12 ألف و94 حالة.
الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا, جمال فورار، كشف في تصريح اليومي بأن 34 ولاية سجلت بها نسبة حالات أقل من النسبة الوطنية و 10 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية مع الاشارة الى أن 16 ولاية سجلت بها ما بين حالة و خمس حالات و 22 ولاية سجلت أكثر من ست حالات.
و كشف الدكتور فورار بأن 55 مريضا يوجدون حاليا بالعناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوى قياسي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا في الجزائر.. والوفيات تقارب الألف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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