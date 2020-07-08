مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في الحديدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 ساعتين - 12:46 صباحًا, 8 يوليو 2020 م المناطق - الرياض واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي؛ للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، ضخ 357,000 لتر مياه صحية للخزانات، و413,000 لتر مياه للاستخدام ، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

ويأتي المشروع في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

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