شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير غاني بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات في جمهورية غانا أمس، إصابة وزير الدولة ياو أوسافو مافو بفيروس كورونا.

وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروماه، في تصريحات صحفية، إن نتيجة اختبار كورونا الذي أجري لـ "مافو" جاءت إيجابية. ولفت إلى أن حالة الوزير مافو مستقرة، وأنه يخضع لحجر صحي في منزله.

وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت أن رئيس البلاد نانا أكوفو أدو، سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، بعدما تبين إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بالفيروس.