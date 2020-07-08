شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير غاني بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت السلطات في جمهورية غانا أمس، إصابة وزير الدولة ياو أوسافو مافو بفيروس كورونا.
وقال وزير الإعلام كوجو أوبونغ نكروماه، في تصريحات صحفية، إن نتيجة اختبار كورونا الذي أجري لـ "مافو" جاءت إيجابية. ولفت إلى أن حالة الوزير مافو مستقرة، وأنه يخضع لحجر صحي في منزله.
وكانت الحكومة الغانية قد أعلنت أن رئيس البلاد نانا أكوفو أدو، سيعزل نفسه 14 يوما بناء على نصيحة الأطباء، بعدما تبين إصابة شخص من الدائرة القريبة المحيطة به بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير غاني بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.