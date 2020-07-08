شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش.. مستشفى يزيف آلاف التقارير عن تحاليل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أمرت السلطات في بنجلاديش بإغلاق مستشفى خاص بعد أن عثر مشرعون على آلاف من التقارير عن تحاليل مزيفة تتعلق بفيروس كورونا، أصدرتها هيئات صحية، حسبما أفاد مسؤولون أمس الثلاثاء.

وطلبت السلطات إغلاقا فوريا لعمليات فرعين بمستشفى "ريجنت هوسبيتال ليمتد" الواقعة في حي أوتارا آند ميربور في دكا، وفقا لمسؤول وزارة الصحة أمين الحسن. وأوضح الحسن في بيان أنه تمت المطالبة أيضا بنقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وقال القاضي ساروير علم، إن أفراد "وحدة كتيبة العمل السريع" التابعة للشرطة أغلقوا المنشآتين الصحيتين في المساء بعد أن وجدوا أن المستشفى أصدر أكثر من ستة آلاف تقرير عن اختبارات مزيفة لكورونا وجمع رسوم باهظة من المرضى.

وأوضح "علم" الذي يقود الحملة ضد المخالفات إنه تم اعتقال ثمانية أشخاص، بينهم مدير للمستشفى. وأضاف أن مستشفى ريجنت، واحد من تسعة مستشفيات أشارت الحكومة في البداية إلى أنها مخصصة للعلاج المجاني لمصابي كورونا، وأصدر أكثر من 10 آلاف تقرير منذ مارس.