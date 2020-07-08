السودان يبدأ الأربعاء تخفيف قيود كورونا

أعلن مجلس الوزراء السودان أن موظفي الخدمة العامة سيعودون للعمل اعتبارا من الأربعاء، بعدما تقرر تخفيف التدابير الاحترازية ضد وباء كورونا.



وتعيش العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية تحت وطأة الإغلاق الشامل لما يقرب 3 أشهر، كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، في تصريحات صحفية، إن دوام العمل في مؤسسات الدولة يكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، مع مراعاة كافة الاشتراطات الصحية.

وقررت اللجنة العليا للطواري الصحية في السودان، تخفيف حظر التجوال بالعاصمة الخرطوم ليكون جزئيا من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، والسماح بعودة العمل بالمؤسسات العامة والخاصة، وفتح الأسواق.

كما قررت السماح بالسفر بين الولايات السودانية المختلفة، وإغلاق الجسور في أوقات حظر التجوال.

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وشددت حكومة ولاية الخرطوم في بيان على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات، والتعقيم المستمر للأيادي لضمان عودة تدريجية آمنة للعمل.

وأشارت إلى أن السماح بعودة العمل، خاضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية، داعية المواطنين للالتزام بالاشتراطات حتى لا تعود للإغلاق الشامل مجددا.

ووجهت حكومة الخرطوم، رؤساء الوحدات الحكومية والقطاع الخاص بترتيب أوضاع العمل داخل وحداتهم بحيث لا يتراوح نسبة الحضور لتسيير دولاب العمل اليومي ما بين ٣٠٪ لـ ٥٠٪ بتطبيق نظام التناوب في حضور العاملين.

شددت أيضا على ضرورة توفير الكمامات والتعقيم المستمر لمواقع العمل والزام جمهور المتعاملين بالتعقيم والكمامة.

وسجل السودان نحو 10 آلاف حالة إصابة بكورونا وأكثر من 400 وفاة منذ ظهور الجائحة.