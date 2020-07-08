بايدن يتعهد إعادة أمريكا لـ"الصحة العالمية" حال انتخب رئيسا

أعلن المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة جو بايدن، الثلاثاء، أنّه سيُلغي في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي، القرار الذي اتّخذه الرئيس دونالد ترامب بسحب الولايات المتحدة من منظّمة الصحّة العالميّة.



وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على "تويتر":إن" الأمريكيين يكونون أكثر أماناً عندما تلتزم أمريكا تعزيز الصحّة العالميّة، وفي اليوم الأوّل من رئاستي، سألتحق مجدّداً بمنظّمة الصحّة العالميّة، وأعيد تأكيد ريادتنا العالميّة".

Advertisements

وأطلقت الولايات المتحدة رسميّاً عمليّة انسحابها من منظّمة الصحّة العالميّة، بعدما هدد ترامب بسحب بلاده من الهيئة على خلفيّة إدارتها أزمة فيروس كورونا المستجدّ.

وانتقد مسؤولون صحّيون ومعارضون لترامب قراره سحب الولايات المتحدة من المنظّمة، والمسؤولة عن مكافحة الأمراض التي تُواصل الانتشار في العالم وبينها كوفيد-19.

والولايات المتحدة أكبر المساهمين الماليين في منظمة الصحة العالمية، لكنّ ترامب علّق في أبريل/ نيسان التمويل بعدما اتّهمها بعدم اتّخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 في بادئ الأمر، وبالتهاون مع الصين.