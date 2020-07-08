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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المغرب: نحذر حدوث انتكاسة فى المرحلة الثانية من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
حذر وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، من حدوث انتكاسة جراء الدخول في المرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المستشفيات في المغرب جاهزة لاستيعاب أية مستجدات.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المسؤول المغربي، أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين في المغرب: إن المغرب تحتل المركز 63 عالمياً من حيث عدد الإصابات، وأن الوضع الوبائي متحكم فيه، داعياً مواطني بلده إلى اتخاد الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار الفيروس.
ودعا مسؤولي الوحدات الصناعية إلى ضرورة الانخراط في مواجهة الفيروس من خلال حماية العاملين لديهم والالتزام بالشروط الصحية المفروضة.
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