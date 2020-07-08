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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم للفتيات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يوليه 2020
وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، رسالة دعم قوية إلى المرأة، مشددا على أنها ليست مرتبة ثانية، أو غير مهمة كما يزعم البعض، بل أنها من أهم مكونات المجتمع.
وكتب "آل الشيخ"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنت لست إضافة إلى مجتمعك بل الأساس. أنت لست مرتبة ثانية، أنت من تبنين كل المراتب، أنت السبب في بيوت تخرج النماذج المشرفة إلى العالم، أنت تجسدين كل يوم المعنى الحقيقي للعمل والمثابرة، أنت المثل الأعلى والقدوة أينما وجدتي للعمل، أنت لست عبئا على مجتمعك بل من يجعله كاملا وجميلا".
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