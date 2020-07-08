البرازيل تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - البرازيل - (أ ش أ) أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الثلاثاء، تسجيل 45305 إصابات جديدة بكورونا، و1254 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية - إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ مليون و668 ألفا و589 إصابة، مقارنة مع عداد أمس الاثنين، والذي كان مليون و623 ألفا و284 إصابة.

وتابعت، ارتفعت أعداد الوفيات في البلاد لتبلغ 66 ألفا و741 وفاة، مقارنة مع الاثنين، حيث كانت 65 ألفا و487 وفاة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية عالميا من حيث الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا كورونا.

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