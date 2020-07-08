الصحة العالمية تعلق على انسحاب أمريكا من المنظمة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، تلقيها تقارير عن إبلاغ الولايات المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة رسميا بانسحابها من المنظمة.

وقال متحدث باسم المنظمة في بيان عبر البريد الإلكتروني "وصلتنا تقارير عن تقديم الولايات المتحدة إخطارا رسميا للأمين العام للأمم المتحدة يفيد بانسحابها من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من السادس من يوليو".

لكنه أضاف أنه: "ليست لدينا معلومات أخرى بهذا الشأن في هذه المرحلة".

وكانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق اليوم إنها تلقت إخطارا رسميا بقرار الرئيس دونالد ترامب قبل أكثر من شهر.

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كما أعلن عضو بارز في الكونجرس الأمريكي أن الولايات المتحدة انسحبت رسميا من منظمة الصحة العالمية، وسط جائحة كورونا

التي لا تزال تعصف بالعديد من الدول، وفي صدارتها أمريكا.

وقال السيناتور روبرت ميننديز، كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية، أن "الكونجرس تلقى إشعارا بأن رئيس الولايات المتحدة سحب البلاد رسميا من منظمة الصحة العالمية في خضم جائحة كورونا".

وكان ترامب وجه لمنظمة الصحة العالمية في أكثر من مناسبة اتهامات بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا، كما انتقد تعاملها مع الصين، لا سيما منذ بداية انتشار الوباء.