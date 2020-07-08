الإمارات وروسيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الصناعية والتجارية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع دينيس مانتوروف وزير التجارة والصناعة الروسي، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ومنها الصناعية والتجارية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

واستعرضا - خلال اتصال هاتفي

حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء - عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك و تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وأثاره لاسيما الاقتصادية، وأكدا أهمية تضافر الجهود العالمية لتجاوز هذا التحدي وتعزيز العمل المشترك لمعالجة آثاره المختلفة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تجمع بين بلاده وروسيا، وما تشهده مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين من نمو مستمر.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة الروسي، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع الإمارات، وذلك انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين البلدين.