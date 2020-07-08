باسيل: لبنان يواجه حصارًا ماليًا والحكومة قد لا تستمر إذا فشلت

قال رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إن لبنان يواجه حصارا ماليا تفرضه القوى الدولية وأن أولوياته هي درء الفتنة وإبعاد البلاد عن الفوضى، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف باسيل، أنه يؤيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل أن يضغط على الدولة لإجراء إصلاحات تشتد الحاجة إليها، لكنه أفاد بأن الوقت ينفد أمام لبنان وأن أي مساعدةخارجية لا يجب بأي حال أن تكون على حساب السيادة.
وقال إنه على الحكومة "القيام بالإصلاحات بمعزل عن أي شروط أو أي ضغط.. إذا كانت هذه الاصلاحات تتناسب بالأولوية والبرمجة مع المجتمع الدولي أو مع صندوق النقد.. عظيم.. ولكن لا يجب أن تتحرك الحكومة اللبنانية علىوقع رغبة أو طلبات المجتمع الدولي إلا إذا كانت هذه الامور تتناسب مع مصلحة البلد".
وجمدت الأسبوع الماضي المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو، بسبب نزاع على الصعيد اللبناني بشأن حجم الخسائر في النظام المالي، وانتظارا لبدء إصلاحات اقتصادية لمعالجة جذور الأزمة التي تعتبر أكبر تهديد للبلاد منذ حربها الأهلية.
ولم تشرع حكومة رئيس الوزراء حسان دياب حتى الآن في أي إصلاحات دعت الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا إليها.
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