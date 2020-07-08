البنك المركزى بلبنان يضخ الدولار غدا لدعم 300 سلعة أساسية

قال مسئولون لبنانيون إن البنك المركزي سيبدأ اعتبارا من الغد، في ضخ الدولار الأمريكي عبر البنوك، في إطار استراتيجية ترمي إلى دعم السلع والمنتجات الأساسية بما يحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرين إلى أن هناك لائحة جرى وضعها وتضم 300 سلعة سيتم دعم أسعار استيرادها بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الأسواق والمحافظة على الاستقرار الغذائي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ووزراء الاقتصاد والزراعة والصناعة، مساء اليوم /الثلاثاء/، في ختام الاجتماع الذي
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي، إن عملية ضخ الدولار عبر البنوك ستبدأ غدا، مقابل أن يدفع التجار والصناعيون والمتعاملون بالمواد الزراعية بالليرة اللبنانية نقدا، لأن الهدف هو فصل تقلبات سعر الصرف عن نسب التضخم، والمحافظة على القدرة الشرائية للبنانيين.
وأكد سلامة، أن هذا الإجراء مهم لأنه سيؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث سيتحول الاستيراد بمعظمه إلى القطاع المصرفي وسيسحب ليرات لبنانية موجودة في السوق مقابل تمويل هذا الاستيراد، لافتا إلى أن المصرف المركزي لديه أموال حرة بنحو 20 مليار و300 مليون دولار.
وأشار إلى أن مصرف لبنان المركزي كوّن تصورا مبدئيا لتوحيد كل أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة خارج القطاع المصرفي، بحيث يصبح السعر الرسمي عند مستوى 3900 ليرة، لافتا إلى أن هذا الأمر سيطبق على الصرافين وعملية استيراد المواد الغذائية، بينما سيبقى سعر 1500 ليرة للدولار ساري المفعول لاستيراد المحروقات والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية؛ باعتبار أن هذا السعر يساعد على المحافظة على القدرة الشرائية.
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