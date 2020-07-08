اتهام وزير صحة زيمبابوي بالفساد وعزله

أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون مناننغاغوا اليوم الثلاثاء، عن عزل وزير الصحة أوباديا مويو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكر البيان الذي نشره وزير الإعلام في زيمبابوي نيك مانغوانا عبر صفحته على "تويتر"، أن عزل مويو جاء بسبب "سوء سلوكه"، دون

أن يخوض في التفاصيل.

وفي يونيو الماضي، ألقي القبض على مويو بتهم فساد تتصل بـ60 مليون دولار قيمة معدات طبية لحملة البلاد ضد فيروس كورونا.