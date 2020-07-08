أعلن رئيس زيمبابوي إمرسون مناننغاغوا اليوم الثلاثاء، عن عزل وزير الصحة أوباديا مويو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر البيان الذي نشره وزير الإعلام في زيمبابوي نيك مانغوانا عبر صفحته على "تويتر"، أن عزل مويو جاء بسبب "سوء سلوكه"، دونأن يخوض في التفاصيل.
وفي يونيو الماضي، ألقي القبض على مويو بتهم فساد تتصل بـ60 مليون دولار قيمة معدات طبية لحملة البلاد ضد فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام وزير صحة زيمبابوي بالفساد وعزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.