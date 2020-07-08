رفض عربي لضم الاحتلال أراضي فلسطينية

عقد وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والأردن والمغرب بوصفهم أعضاء الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية، إضافة إلى وزراء خارجية: تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، وسلطنة عُمان، رئيس الدورة العادية الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والكويت العضو العربي السابق في مجلس الأمن، اجتماعا مع نظيرهم الفلسطيني، في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، لبحث المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض الوزراء وأمين عام الجامعة خلال الاجتماع، الذي دعا إليه الأردن وانعقد عبر آلية التواصل المرئي، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ قرار إسرائيل ضم أراض فلسطينية محتلة، وحماية فرص تحقيق السلام العادل والشامل من الخطر غير المسبوق الذي سيمثله قرار الضم إن نفذ.