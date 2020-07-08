مساعدات إيوائية لمتضرري سيول حضرموت

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات إيوائية للمتضررين من السيول في مديرية حجر في محافظة حضرموت، اشتملت على توزيع 40 خيمة و240 بطانية، و800 بساط، استفاد منها 240 فردا في مناطق: الغياضات، جول غروب، الفرش، خلل، خمرة، المعابر، غبارة، وذلك بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار التدخلات العاجلة لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المتضررين من السيول في مختلف المحافظات اليمنية.

عيادات طارئة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خِدْماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1,541 مستفيدا، وعيادة التحصين 18 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 229 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 715 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد، وعيادة الصحة الإنجابية 185 مريضا، وقسم المصابين بالأوبئة 40 مصابًا، وقسم التغذية العلاجية 26 حالة، كما أجري الفحص المخبري لـ 1,907 مرضى، وصرفت الأدوية لـ 1,926 مريضا.

إمداد مائي

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض ووعلان في محافظة حجة اليمنية.

وجرى خلال الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو 2020، ضخ 479,800 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 290,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 5,600 فرد.

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خدمات علاجية بالحديدة

قسم الرعاية التكاملية 1,541 مستفيدا

عيادة التحصين 18 فردًا

عيادة الجراحة والتضميد 229

قسم التوعية والتثقيف 715

عيادة الصحة الإنجابية 185

قسم المصابين بالأوبئة 40