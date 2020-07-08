كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مقتدى الصدر: اغتيال "الهاشمي" يجب أن لا يمر دون عقاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء الثلاثاء، إنه لا يتعين أن يمر اغتيال المحلل الأمني والاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي بدون عقاب.

وقال في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن "الاغتيال الوقح للأخ والشهيد هشام الهاشمي لا يجب أن يمر بلا عقاب".

وأضاف: "نحذر من جر البلد إلى وحل العنف، فالعراق بحاجة إلى السلام، ولتعلموا أن اغتياله لن يكون تكميماً لأصوات الحق".

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وكان مسلحون قد اغتالوا أول أمس الإثنين المحلل الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي أمام منزله في حي زيونة شرقي بغداد.