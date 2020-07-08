كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيطاليا تعلن تراجع إصابات كورونا وتسجيل 30 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، 30 وفاة و138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويشكل ذلك زيادة في عدد الوفيات مقارنة بيوم أمس (8 حالات)، وانخفاضا في عدد الإصابات اليومية (208 أمس) وبالضحايا المعلنين اليوم، يرتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفا و899.

أما الحالات الإيجابية المؤكدة النشطة، فتبلغ اليوم 14 ألفا و242، ما يعادل 467 إصابة أقل مقارنة ببيانات أمس الاثنين.

وارتفع العدد الكلي للمتعافين إلى 192 ألفا و815، بعد أن تماثل 574 شخصا للشفاء في الـ24 ساعة الماضية.

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ويبلغ بذلك العدد التراكمي للمصابين والضحايا والمتعافين منذ اندلاع أزمة كورونا في الثلث الاخير من فبراير الماضي، 241 ألفا و956.