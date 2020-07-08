كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 8 يوليو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنهم يحرقون أغصان الزيتون...قصص حزينة من السلب والنهب التركي لأزيديي عفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يمر يوم على الأزيديين في عفرين إلا ويتعرضون لإنتهاكات جديدة، من الميليشيات التابعة لتركيا والمسيطرة على المدينة، حتى أصبحت الإنتهاكات روتين يومي ألف العفرينيين سماع ما يحدث بها، لا سيما جرائم السلب والنهب التي بدأت من اليوم الأول لدخول المدينة.

قصص مؤلمة

ويروي علي عيسو، رئيس مؤسسة أزيدينيا، وهي منظمة بعنية بحقوق الإيزيديين في سوريا، بعض المآسي التي جرت ضد الأزيديين في عفرين، مثل في مايو 2018، اقتحمت مجموعة من مسلحي الفصائل المتطرفة التي تعرف باسم الجيش الحر منزل عائلة إيزيدية في قرية قيبار بمدينة عفرين، وقاموا بسرقة المصوغات من ربة الأسرة التي تبلغ من العمر خمسين عامًا وقاموا بربطها بالحبل إلى جانب أبنائها، وهددوا الجميع بالقتل في حال اعتراضهم أو مقاومتهم.

واكد عيسو لـ"الخليج 365"، أنهم رصدوا في مؤسسة ايزدينا تعرض منازل وجميع المحال التجارية للإيزيديين للسرقة والتدمير على يد الجيش التركي والفصائل الراديكالية.



هذه الانتهاكات أكدها بيان الائتلاف الوطني السوري في 2 شباط 2018، وجاء فيه أنه "‏‎وبين رئيس مؤسسة أزيدينيا، أن الأيام الأخيرة انتشرت صور لقتل بعض المقاتلات والمدنيين الكرد في عفرين، وممارسة عمليات الحرق والتمثيل بجثث المقاتلين، ونهب لقرى وممتلكات الكرد الإيزيديين وتوجيه الإهانات للسكان المدنيين، والتي تُنسب لبعض الفصائل العسكرية...". وهذا الاعتراف جاء من هيئة سياسية منحت الشرعية لتركيا والفصائل المتطرفة باحتلال عفرين وتقوم بدعمها سياسيا. هذه الانتهاكات أكدها بيان الائتلاف الوطني السوري في 2 شباط 2018، وجاء فيه أنه "‏‎وبين رئيس مؤسسة أزيدينيا، أن الأيام الأخيرة انتشرت صور لقتل بعض المقاتلات والمدنيين الكرد في عفرين، وممارسة عمليات الحرق والتمثيل بجثث المقاتلين، ونهب لقرى وممتلكات الكرد الإيزيديين وتوجيه الإهانات للسكان المدنيين، والتي تُنسب لبعض الفصائل العسكرية...". وهذا الاعتراف جاء من هيئة سياسية منحت الشرعية لتركيا والفصائل المتطرفة باحتلال عفرين وتقوم بدعمها سياسيا. تركيا وتورطها في السرقة Advertisements



وأضاف عيسو، أن تركيا أيضًا متورطة بعمليات السرقة في عفرين، ففي تسجيل صوتي قمنا في مؤسسة ايزدينا بتسريبه لمكالمة هاتفية مع أحد تجار الزيت المتورط في عمليات السرقة، أكد لنا تصدير الزيت العفريني المسروق إلى أوروبا، مؤكدا أنهم يصدرون الزيت إلى أوروبا على أنه تركي المنشأ وأن الزيتون في عفرين يتم تصديره إلى تركيا وعصره هناك لكي يتم بيعه.