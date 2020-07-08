شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تدين اغتيال المحلل والباحث هشام الهاشمي والان نبدء بالتفاصيل

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، ما وصفته بـ "الاغتيال الوحشي" للمحلل والباحث السياسي هشام الهاشمي في العراق.

وطالبت الخارجية في بيان صحفي صادر عنها أمس، بضرورة تقديم مرتكبي "الجريمة الشنيعة" إلى العدالة.

وأوضحت "أن التقارير تظهر أن ميليشيات مدعومة من إيران تشيد باغتياله"، مؤكدةً أن ذلك يعد سلوكاً سيئاً تجاه القيم التي يعتز بها الشعب العراقي.

وكان الهاشمي قد اغتيل قرب منزله وسط العاصمة العراقية أول أمس الاثنين، على يد مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، وذلك عقب ظهوره في لقاء تلفزيوني انتقد فيه الميليشيات.