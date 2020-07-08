ميلان يقلب الطاولة على يوفنتوس في 18 دقيقة

2020-07-07 | 23:39
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حرم فريق ميلان ضيفه يوفنتوس، من الابتعاد أكثر بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تمكن من قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 4-2، خلال المباراة التي جمعتهما، الثلاثاء، في الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري.
وفشل يوفنتوس في استغلال خسارة ملاحقه المباشر لاتسيو أمام ليتشي 1-2، في وقت سابق اليوم، في توسيع الفارق الذي ظل كما هو 7 نقاط، بعد أن توقف رصيد يوفنتوس عند 76 نقطة.
في المقابل، رفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة، ليحتل بشكل مؤقت المركز الخامس، المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي، متفوقاً على روما ونابولي بفارق نقطة.
وهذا الفوز هو الرابع عشر لميلان في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في 10 مباريات والتعادل في 7، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الرابعة ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 24 مباراة والتعادل في ثلاث.
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