أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020

الخليج 365الثلاثاء 2020/7/7 01:23 م بتوقيت أبوظبي
تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار عالميا قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات.
وسجل الجرام عيار (24) نحو 214.96 ريال (57.31 دولار)،مقابل 215.46 ريال في ختام تعاملات أمس.
وبلغ سعر جرام عيار (21) الأكثر مبيعا 188.09 ريال بنحو (55.15 دولار)، مقابل 187.26 ريال (49.94 دولار).
وسجل سعر الجرام عيار (18) 161.22 ريال نحو (42.98 دولار)، وعيار (16) سجل 143.31 ريال (38.21 دولار).
وبلغ سعر أوقية الذهب 6 آلاف و686 ريالا نحو (1782 دولارا).
الذهب عالميا
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في 8 سنوات، الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1794.40 دولار.
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